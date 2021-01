Napoli, la 17enne accoltellata al Plebiscito: «Ho paura del mio ex, ero stata già aggredita» (Di giovedì 14 gennaio 2021) «Non è possibile accettare l?idea di poter perdere una figlia in questo modo». Le parole di Gennaro e Anna, genitori separati della 17enne napoletana, accoltellata... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 gennaio 2021) «Non è possibile accettare l?idea di poter perdere una figlia in questo modo». Le parole di Gennaro e Anna, genitori separati dellanapoletana,...

psymonic : Anche stavolta lui è stato provocato??? Io non so come si fa a negare il tragico problemi di educazione che abbiamo… - Notiziedi_it : Napoli, 17enne accoltella coetanea alla gola in piazza Plebiscito - zazoomblog : Napoli 17enne accoltella al collo l’ex fidanzata in piazza Plebiscito - #Napoli #17enne #accoltella #collo - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Napoli, 17enne accoltella alla gola l'ex fidanzata in piazza Plebiscito: lo aveva lasciato - leggoit : Napoli, 17enne accoltella alla gola l'ex fidanzata in piazza Plebiscito: lo aveva lasciato -