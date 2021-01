Sabrina Pattarello: la maestra no mask torna a scuola e i genitori lasciano i bimbi a casa (Di martedì 12 gennaio 2021) Sabrina Pattarello, supplente della scuola elementare “Giovanni XXIII” di Treviso, aveva fatto notizia qualche settimana fa perché sul suo profilo Facebook pubblicava messaggi e video no vax. La Pattarello si era presentata a scuola con un certificato medico che attestava che di non poter mettere la mascherina per problemi respiratori. Ma anche quando la scuola le ha fornito un dispositivo di protezione diverso lei ha continuato a parlare ai bambini diffondendo le sue teorie negazioniste. Per questo motivo era stata oggetto di un provvedimento discliplinare e del mancato rinnovo del contratto a fine gennaio. Sabrina Pattarello compare anche al termine di un servizio di Piazzapulita dello scorso settembre in cui veniva documentata la manifestazione dei ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021), supplente dellaelementare “Giovanni XXIII” di Treviso, aveva fatto notizia qualche settimana fa perché sul suo profilo Facebook pubblicava messaggi e video no vax. Lasi era presentata acon un certificato medico che attestava che di non poter mettere la mascherina per problemi respiratori. Ma anche quando lale ha fornito un dispositivo di protezione diverso lei ha continuato a parlare ai bambini diffondendo le sue teorie negazioniste. Per questo motivo era stata oggetto di un provvedimento discliplinare e del mancato rinnovo del contratto a fine gennaio.compare anche al termine di un servizio di Piazzapulita dello scorso settembre in cui veniva documentata la manifestazione dei ...

