Roma | Vigorsol al gusto…cocaina | ecco l’ingegnoso trucco per nascondere la droga

(Di martedì 12 gennaio 2021) Uningegnoso che però non è bastato ad evitargli il carcere. L’uomo aveva infatti modificato un comune barattolo di gomme da masticare ricavandone un insospettabile nascondiglio per la sostanza stupefacente: a tradirlo è stato però il suo eccessivo nervosismo., arrestato 20enne nella zona di Talenti Sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile diad arrestare un 20enneno con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri mattina, i Carabinieri hanno notato il giovane a bordo della sua autovettura in via Sandro Giovannini, zona Talenti, e lo hanno fermato per un controllo. L’eccessivo nervosismo mostrato dal fermato ha portato i Carabinieri ad approfondire le verifiche che hanno dato esito positivo. Sono stati rinvenuti, infatti, 43 involucri contenenti 46 g di cocaina e denaro ...