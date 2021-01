Mastella ‘subentra’ a Renzi “Pronto ad affiancare Maggioranza”/ “Ho già gli uomini”

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il sindaco di Benevento, Clemente, sta predisponendo un'iniziativa politica per tornare in parlamento dalla porta principale: “A fianco della

Ultime Notizie dalla rete : Mastella subentra

Il Sussidiario.net

Clemente Mastella si dice pronto a tornare in campo per affiancare il governo nel caso in cui Renzi dovesse sfilarsi con Italia Viva: le sue parole ...