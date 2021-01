GF Vip 5, Alfonso Signorini si scusa per gli insulti di Antonella Elia contro Samantha De Grenet (Di martedì 12 gennaio 2021) Ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini è stato costretto a scusarsi dopo le pesanti critiche piovute sul programma per la lite tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 ha dovuto chiedere scusa al pubblico: il conduttore ha ammesso di non essere stato in grado d'interrompere il litigio tra Antonella Elia e Samantha De Grenet che la scorsa settimana è degenerato con le pesanti offese dell'opinionista all'ex modella. La scorsa settimana durante la diretta del Grande Fratello Vip è andata in onda una delle pagine più vergognose di quest'edizione: la lite tra ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) Ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip 5è stato costretto arsi dopo le pesanti critiche piovute sul programma per la lite traDedurante la diretta del Grande Fratello Vip 5 ha dovuto chiedereal pubblico: il conduttore ha ammesso di non essere stato in grado d'interrompere il litigio traDeche la scorsa settimana è degenerato con le pesanti offese dell'opinionista all'ex modella. La scorsa settimana durante la diretta del Grande Fratello Vip è andata in onda una delle pagine più vergognose di quest'edizione: la lite tra ...

