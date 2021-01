Dal 15 gennaio Emma e Alessandra Amoroso cantano insieme in “Pezzo di cuore” (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma. «Vogliamo dare un segnale di ripartenza con questa canzone». È il messaggio che hanno lanciato Emma e Alessandra Amoroso collegate su zoom per la presentazione del singolo “Pezzo di cuore” che le vede insieme, in radio e su tutti gli store e piattaforme digitali da venerdì 15 gennaio. «La canzone è nata senza essere calcolata prima – ha accennato Emma – Una mattina mi sono svegliata, ho chiamato Dario (Dario “Dardust” Faini è il produttore del brano che ha anche scritto con Davide Petrella, ndr) e dopo Alessandra: abbiamo fatto un lavoro in regime covid-19, con tutte le precauzioni del caso, insomma ‘cotta e mangiata’, come si usa dire». Dal 29 gennaio il brano sarà disponibile in edizione limitata nella ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma. «Vogliamo dare un segnale di ripartenza con questa canzone». È il messaggio che hanno lanciatocollegate su zoom per la presentazione del singolo “di” che le vede, in radio e su tutti gli store e piattaforme digitali da venerdì 15. «La canzone è nata senza essere calcolata prima – ha accennato– Una mattina mi sono svegliata, ho chiamato Dario (Dario “Dardust” Faini è il produttore del brano che ha anche scritto con Davide Petrella, ndr) e dopo: abbiamo fatto un lavoro in regime covid-19, con tutte le precauzioni del caso, insomma ‘cotta e mangiata’, come si usa dire». Dal 29il brano sarà disponibile in edizione limitata nella ...

MetaErmal : Ciao amici, tra pochi giorni saremo di nuovo virtualmente riuniti. Il 15 gennaio esce #nosatisfaction e non vedo l’… - myrtamerlino : Dopo mesi di lamentele e calo di fatturato i commercianti daranno vita ad una manifestazione #ioapro che li vedrà a… - reportrai3 : Andrea Tommasi dopo aver incassato 48 milioni di euro per la commessa delle mascherine dalle aziende cinesi, è stat… - GiovanniMario12 : RT @ParoleCristiane: Dal sito dell'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso della CEI, è scaricabile un sussidio gratuito per l… - infoitinterno : Nuovo Dpcm, le ipotesi per le misure sugli ospiti in casa e sui weekend dal 16 gennaio -