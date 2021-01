Vaccini, Fials: dove sono i 9600 infermieri di famiglia del Decreto Rilancio? Senza, campagna non decolla (Di lunedì 11 gennaio 2021) “dove sono finiti i 9600 infermieri di famiglia e di comunità previsti dal Decreto Rilancio? Se la matematica non è un'opinione, una volta aggiunti ai circa 4000 reclutati da Arcuri, i Vaccini decollano. Chiediamo al ministro Speranza, che ne aveva annunciato l'assunzione lo scorso 16 luglio anche per fare fronte alla seconda ondata pandemica, di verificare. Si faccia un'immediata ricognizione per sapere il numero di questi professionisti realmente assunti per capire dove sono stati collocati fisicamente e quali prestazioni stiano svolgendo”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, in occasione dell'esame in Commissione Igiene e sanità del Senato del Ddl 1346-1751, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) “finiti idie di comunità previsti dal? Se la matematica non è un'opinione, una volta aggiunti ai circa 4000 reclutati da Arcuri, ino. Chiediamo al ministro Speranza, che ne aveva annunciato l'assunzione lo scorso 16 luglio anche per fare fronte alla seconda ondata pandemica, di verificare. Si faccia un'immediata ricognizione per sapere il numero di questi professionisti realmente assunti per capirestati collocati fisicamente e quali prestazioni stiano svolgendo”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della, in occasione dell'esame in Commissione Igiene e sanità del Senato del Ddl 1346-1751, ...

