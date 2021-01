Sfregiarsi da Joker | il nuovo folle gioco dei ragazzi

(Di lunedì 11 gennaio 2021)da? Elena Bozzola, segretario nazionale della Società italiana di pediatria: “Educare ai social” “L’utilizzo dei media device è aumentato in maniera significativa tra i: oltre l’85% degli adolescenti di età compresa tra 11 e 17 anni usa regolarmente uno smartphone e più del 72% accede a internet tramite lo smartphone.… L'articolo Corriere Nazionale.

SIPediatri : Sfregiarsi come Joker, un nuovo ‘folle’ gioco? -

Ultime Notizie dalla rete : Sfregiarsi Joker

Dire

Sfregiarsi da Joker, nuovo folle gioco? Elena Bozzola, segretario nazionale della Società italiana di pediatria: “Educare ai social” “L’utilizzo dei media device è aumentato in maniera significativ ...

Sfregiarsi da Joker, nuovo folle gioco? I pediatri: “Educare ai social”

Bozzola:"È importante insegnare ai ragazzi a utilizzare la rete in modo consapevole prima che vengano vissuti atteggiamenti nocivi o si instaurino dinamiche pericolose per la loro stessa vita" ...