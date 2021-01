Slalom Adelboden oggi | sci alpino | startlist | orario | tv | programma

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo due giganti, si chiude ildella tre giorni dicon lo. Una gara che promette grande spettacolo, con il pronostico per la vittoria finale davvero incertissimo. Le sorprese in questa prima parte di stagione non sono mancante, non ultima quella del successo di Linus Strasser a Zagabria. Tanti gli sciatori che possono giocarsi il gradino più alto del podio e tra questi c’è sicuramente Alex Vinatzer, che ha voglia di riscattare l’uscita nella prima manche a Zagabria. Di seguito il, gli orari e ledellodi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e non mancherà la ...