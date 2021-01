Nuova scossa di terremoto in Croazia, magnitudo 4.7 (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA, 10 GEN - Una Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 22:29 di ieri nel centro della Croazia, vicino Petrinja. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA, 10 GEN - Unadidi4.7 è stata registrata alle 22:29 di ieri nel centro della, vicino Petrinja. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e ...

