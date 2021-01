Messi, gol da cineteca su punizione e suo figlio… impazzisce alla tv (VIDEO) (Di domenica 10 gennaio 2021) Lionel Messi segna su punizione e davanti alla tv di casa i suoi figli esultano come fossero allo stadio... la signora Messi filma tutto e pubblica nelle sue stories Instagram la gioia dei piccoli.caption id="attachment 1077701" align="alignnone" width="711" Messi figlio (Instagram stories)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Lionelsegna sue davantitv di casa i suoi figli esultano come fossero allo stadio... la signorafilma tutto e pubblica nelle sue stories Instagram la gioia dei piccoli.caption id="attachment 1077701" align="alignnone" width="711"figlio (Instagram stories)/caption ITA Sport Press.

FBiasin : #Messi (doppietta oggi) ha segnato 11 gol in 17 partite di #Liga + 3 gol in 4 partite in #Champions. Totale 14 gol… - pisto_gol : Le classifiche ALL TIME non hanno senso, ma quelle per decade si: ecco i miei Oscardelcalcio 1960-2020 1960/1970… - ItaSportPress : Messi, gol da cineteca su punizione e suo figlio... impazzisce alla tv (VIDEO) - - Henry_Dguez : Otro gol de Messi, tu ere mi Antonella ?? - Daniele20052013 : Messi fa la storia della Liga con un gol geniale su punizione (e i figli si scatenano alla TV)… -