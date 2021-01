Juventus-Sassuolo, le scuse social di Obiang: “Ho commesso un errore, spero che Chiesa stia bene”. Il Tweet del centrocampista (Di lunedì 11 gennaio 2021) Al termine del match dell'Allianz Stadium, il centrocampista del Sassuolo, Pedro Obiang, espulso nel corso del match contro la Juventus, attraverso il proprio canale "Twitter", ha voluto scusarsi con i propri compagni ed ai tifosi di fede neroverde.Di seguito il Tweet del centrocampista equatoguineano.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Obiang14/status/1348398224411930624""Prima di tutto vorrei chiedere scusa perché ho commesso un errore di gioco che alla mia squadra è costato tanto tutti sano come sono fatto e non avrei mai voluto lasciare la squadra in dieci né fare un intervento del genere. Mi auguro che Federico Chiesa stia bene”, ha concluso". Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Al termine del match dell'Allianz Stadium, ildel, Pedro, espulso nel corso del match contro la, attraverso il proprio canale "Twitter", ha voluto scusarsi con i propri compagni ed ai tifosi di fede neroverde.Di seguito ildelequatoguineano.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/14/status/1348398224411930624""Prima di tutto vorrei chiedere scusa perché houndi gioco che alla mia squadra è costato tanto tutti sano come sono fatto e non avrei mai voluto lasciare la squadra in dieci né fare un intervento del genere. Mi auguro che Federico”, ha concluso".

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - SquawkaNews : Juventus 3-1 Sassuolo FT: ? Danilo ? Defrel ? Ramsey ? Ronaldo Cristiano Ronaldo scores a record equalling 759th… - ZZiliani : Nel regolamento-bis FJGC-AJA per le partite della Juventus ci dev’essere scritto che #Bentancur ha licenza di picch… - pitchcheck : Juventus 3-1 Sassuolo: Aaron Ramsey & Cristiano Ronaldo goals see off 10-man visitor... - HonduSports_hn : Juventus saca vital triunfo ante Sassuolo; CR7 iguala a Josef Bican -