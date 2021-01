C’è Posta per Te, web insorge: il pubblico non ha la mascherina e non c’è distanziamento. Ecco il motivo (Di domenica 10 gennaio 2021) Il programma di punta del sabato sera invernale di Canale Cinque, C’è Posta per Te, è tornato dopo il consueto stop durato il tempo di un serale di ‘Amici’ e di qualche esibizione mozzafiato di ‘Tu Si Que Vales’. Come era prevedibile gli ascolti sono stati ottimi. La trasmissione condotta da Maria De Filippi ha ottenuto il 27.98% di share tenendo incollati alla tv più di sei milioni di telespettatori. Battendo, in questo modo, anche la concorrenza di Rai Uno che ha mandato in onda la terza puntata di ‘Affari Tuoi’ (Viva gli sposi). C’è Posta per Te, come gli anni passati, è stato anche un programma chiacchierato sui Social, finendo anche in trend topic su Twitter. I cinguettii, quest’anno, però, sono stati molto polemici. Diversi utenti, infatti, hanno rimproverato gli autori della trasmissione e la moglie di Maurizio Costanzo. Il popolo del web, ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 10 gennaio 2021) Il programma di punta del sabato sera invernale di Canale Cinque, C’èper Te, è tornato dopo il consueto stop durato il tempo di un serale di ‘Amici’ e di qualche esibizione mozzafiato di ‘Tu Si Que Vales’. Come era prevedibile gli ascolti sono stati ottimi. La trasmissione condotta da Maria De Filippi ha ottenuto il 27.98% di share tenendo incollati alla tv più di sei milioni di telespettatori. Battendo, in questo modo, anche la concorrenza di Rai Uno che ha mandato in onda la terza puntata di ‘Affari Tuoi’ (Viva gli sposi). C’èper Te, come gli anni passati, è stato anche un programma chiacchierato sui Social, finendo anche in trend topic su Twitter. I cinguettii, quest’anno, però, sono stati molto polemici. Diversi utenti, infatti, hanno rimproverato gli autori della trasmissione e la moglie di Maurizio Costanzo. Il popolo del web, ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - davidemaggio : Quest’anno c’è posta solo per chi ama la musica ?? #cepostaperte - falena99b : @eliks__ Minkia c'è posta per te. - marty15_ : RT @intommosgang: ??SPOILER?? --> possible mental breakdown One Direction x Zayn a C'è Posta Per Te -

