Meglio investire sul Parlamento che sul Presidente (Di domenica 10 gennaio 2021) L'assalto a Capitol Hill era impensabile. The darkest hour è costata cinque morti e decine di feriti e di arresti. Trump è rimasto convinto fino all'ultimo di avere il diritto di capovolgere l'esito del voto popolare e di rimanere in carica. Nonostante quasi 60 giudici, inclusa la Corte Suprema il 12 dicembre, gli abbiano variamente detto no. E solo in queste ore – ci informa la stampa – l'amministrazione uscente finalmente chiede a circa 4000 funzionari di nomina politica di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

