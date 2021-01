Grande Fratello Vip, Giulia Salemi fidanzata con Alessio Romagnoli? La rivelazione (Di sabato 9 gennaio 2021) “Giulia Salemi è fidanzata con Alessio!“. Da questa indiscrezione arrivata da un fan del Grande Fratello Vip, accorso nei pressi del luogo delle registrazioni, ha scaturito alcune incertezze in merito al conto dell’influencer italiana. Salemi è stata interpellata dal collega Tommaso Zorzi, curioso di conoscere la verità sulla situazione sentimentale della concorrente, legata a Pierpaolo Pretelli. Gli utenti sui social hanno virato su Alessio Romagnoli, fulcro di alcuni rumor estivi, sino alla confessione della stessa Salemi: “Romagnoli? Ci siamo visti in estate. Non mi ricordo neanche l’ultima volta che l’ho visto. Certo non negli ultimi mesi. Saremo usciti tre volte. Non avrei problemi ad ammetterlo ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) “con!“. Da questa indiscrezione arrivata da un fan delVip, accorso nei pressi del luogo delle registrazioni, ha scaturito alcune incertezze in merito al conto dell’influencer italiana.è stata interpellata dal collega Tommaso Zorzi, curioso di conoscere la verità sulla situazione sentimentale della concorrente, legata a Pierpaolo Pretelli. Gli utenti sui social hanno virato su, fulcro di alcuni rumor estivi, sino alla confessione della stessa: “? Ci siamo visti in estate. Non mi ricordo neanche l’ultima volta che l’ho visto. Certo non negli ultimi mesi. Saremo usciti tre volte. Non avrei problemi ad ammetterlo ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - ilfoglio_it : Dopo vent’anni di Grande Fratello, quindici di YouTube, dieci di Facebook, ecco l’esplosione dello spettacolo che c… - Jspeed93 : RT @Manufin11: @matteorenzi Le do un consiglio amichevole, lasci la politica (ormai è diventato così antipatico e odioso da risultare indig… - _saidisaudade : penso che la cosa più divertente del grande fratello è vedere la regia prendere per il culo i concorrenti??????. #gfvip -