Un bagno detox e rilassante | allo zenzero e non solo | il regalo meritato del 2021

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ecco per voi tutte una guida unica per farsi il primo dei regali strameritati che abbiamo messo in wishlist per il 2021. Ci siamo lasciate il 2020 alle spalle, è vero, ma i prossimi dodici mesi non saranno certo una passeggiata. Approfittiamo, allora, del Bubble Bath Day, che si festeggia il’8 gennaio, per inaugurare una bella abitudine, in tutti i sensi: un bagno pop ma effetto relax per affrontare cariche di positività l’inverno e le giornate grigie.