Sorrentino: “A Palermo mi sono sentito sempre amato. Io nato a Cava per caso, vi racconto” (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Tifo Palermo, il futuro sarà rosa".Ha esordito così, l'ex portiere di Torino, Chievo e Palermo, Stefano Sorrentino, che intervenuto ai microfoni de 'La Repubblica', ha detto la sua sulla gara contro la Cavese, raccontando un curioso retroscena legato alla sua nascita e alle sue origini: "È vero che sono nato a Cava dei Tirreni, ma è accaduto solo per caso. Mio padre, in quel periodo, gioCava con la Nocerina e l’ospedale più vicino era lì. Quando va in campo il Palermo, tifo sempre per i colori rosanero. Domani non c’è dubbio che le mie speranze saranno tutte indirizzate per una vittoria della formazione di Boscaglia".Tre anni e mezzo trascorsi a difendere la porta del Palermo: "Il ricordo più bello? ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Tifo, il futuro sarà rosa".Ha esordito così, l'ex portiere di Torino, Chievo e, Stefano, che intervenuto ai microfoni de 'La Repubblica', ha detto la sua sulla gara contro la Cavese, raccontando un curioso retroscena legato alla sua nascita e alle sue origini: "È vero chedei Tirreni, ma è accaduto solo per. Mio padre, in quel periodo, giocon la Nocerina e l’ospedale più vicino era lì. Quando va in campo il, tifoper i colori rosanero. Domani non c’è dubbio che le mie speranze saranno tutte indirizzate per una vittoria della formazione di Boscaglia".Tre anni e mezzo trascorsi a difendere la porta del: "Il ricordo più bello? ...

