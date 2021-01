Se Samantha De Grenet è la regina del Gorgonzola, Antonella Elia è quella dei pannolini e assorbenti (VIDEO) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Antonella Elia definisce Samantha De Grenet regina del Gorgonzola Lunedì sera, nel corso del 31esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, il pubblico di Canale 5 ha assistito all’acceso scontro fra Antonella Elia e Samantha De Grenet. In quell’occasione le due se le sono dette di santa ragione, soprattutto l’opinionista che ha commentato in modo deplorevole il fisico e la carriera della gieffina. Durante lo scontro, ad un certo punto la collega di Pupo ha ironizzato su una vecchia pubblicità realizzata anni fa della soubrette. Uno spot dove la donna infilava un dito dentro un noto formaggio italiano, il Gorgonzola cremoso per poi portarselo alla bocca e assaggiarlo con gusto. (Continua dopo il ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 8 gennaio 2021)definisceDedelLunedì sera, nel corso del 31esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, il pubblico di Canale 5 ha assistito all’acceso scontro fraDe. In quell’occasione le due se le sono dette di santa ragione, soprattutto l’opinionista che ha commentato in modo deplorevole il fisico e la carriera della gieffina. Durante lo scontro, ad un certo punto la collega di Pupo ha ironizzato su una vecchia pubblicità realizzata anni fa della soubrette. Uno spot dove la donna infilava un dito dentro un noto formaggio italiano, ilcremoso per poi portarselo alla bocca e assaggiarlo con gusto. (Continua dopo il ...

