Ponticelli | voragine all’Ospedale del Mare | evacuato il Covid Center

(Di venerdì 8 gennaio 2021): unadi circa 50 metri ha costretto allo sgombero deldell’Ospedale del. Non ci sarebbero vittime né feriti: aperta un’inchiesta. Grande paura all’alba di oggi, venerdì 8 gennaio,deldi Napoli, dove si è aperta una enormedi circa 50 metri nel parcheggio interno del nosocomio di

Da primi accertamenti pare che a determinare lo scoppio sia stata la perdita di ossigeno dalle condutture sottostanti. Sul posto i vigili del fuoco. Evacuato in via prudenziale il Covid Residence dell ...Esplosione nella notte nel parcheggio dell'Ospedale del Mare di Ponticelli a Napoli. Nel più breve tempo possibile l'ASL Napoli 1 Centro provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence per im ...