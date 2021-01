Masterchef Italia | il chiacchierone Monir senza freni | neanche il “suggeritore” Cannavacciuolo riesce a zittirlo – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021)ha sicuramente tante qualità, ma la caratteristica che finora lo ha fatto spiccare all’interno della Masterclass di– anche negli episodi di ieri sera – è il suo essere. Parla, parla tantissimo, anche quando nello Skill Test i giudici stanno assaggiando i suoi Yorkshire pudding., che gli consiglia in tutti i modi di stare zitto,. Ma, come dice Giorgio Locatelli, “a differenza di tanti altri chiacchieroni sa anche ascoltare”: gli Yorkshire pudding sono tecnicamente quasi perfetti, può salire in balconata e accedere così ai prossimi step del cooking show. La serata di ieri del talent culinario prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, su Sky Uno/+1 e on demand, ha segnato il ...