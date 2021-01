Natalia Paragoni, gesto a sorpresa dopo la diffida al GF VIP: avete visto cosa ha fatto? (Di giovedì 7 gennaio 2021) gesto a sorpresa di Natalia Paragoni dopo la diffida al GF VIP: avete visto cosa ha fatto la fidanzata di Andrea Zelletta? Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono al centro di un vero e proprio caso. L’ex corteggiatrice è stata accusata di aver tradito il fidanzato, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 7 gennaio 2021)dilaal GF VIP:hala fidanzata di Andrea Zelletta?e Andrea Zelletta sono al centro di un vero e proprio caso. L’ex corteggiatrice è stata accusata di aver tradito il fidanzato, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

in_niallsarms : RT @GrandeFratello: Cielo sereno e sole per Andrea e Natalia... ?? #GFVIP - blogtivvu : Natalia Paragoni dopo diffida al #GFVip manda un aereo a Zelletta - Video - GrandeFratello : Cielo sereno e sole per Andrea e Natalia... ?? #GFVIP - GUCCIVZORZI : non Natalia Paragoni che querela Dayane e Giacomo.?? #TZVIP - VicolodelleNews : #gfvip Natalia Paragoni manda un aereo a Zelletta ( Croccantino) 'Noi piú forti di prima... Ti amo...' -