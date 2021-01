Una vagina rosa scarlatta con un ‘apertura’ di 33 metri fa infuriare Bolsonaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Unacon una “apertura” naturale di 33, ben piantata su una collina nel centro nord del Brasile, es’infuria. Sta facendo il giro del mondo social la scultura in cemento armato e ricoperta di resina piazzata tra alberi e praticelli di Pernambuco. L’autrice, Juliana Notari, l’ha costruita lì, un po’ come il monolite a specchio di qualche tempo fa in Arizona e poi ne ha diffuso le foto online. Notari, che ha impiegato parecchi mesi per costruire questa meraviglia (artificiale) della natura, ha spiegato che lo scopo dell’installazione era quello di mettere “in discussione il rapporto tra natura e cultura nella nostra società occidentale fallocentrica e antropocentrica” e provocare un dibattito sulla “problematizzazione di genere”. Apriti cielo. Il presidente ...