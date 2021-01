Samantha De Grenet in lacrime dopo le offese di Antonella Elia “ho avuto un tumore”

Leggi su leggilo

(Di martedì 5 gennaio 2021)Descoppia inl’incontro di fuoco con, la confessione toccante della showgirl “houn”, ecco cosa ha raccontato Nell’ultima puntata del Gf Vipè entrata in casa per confrontarsi con alcuni concorrenti che a suo parere non sono degni di stare all’interno del reality, la L'articolo proviene da Leggilo.org.