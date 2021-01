Inter, infortunio Lukaku: l’esito degli esami del belga (Di martedì 5 gennaio 2021) Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali dopo l’infortunio contro il Crotone Contro il Crotone, Romelu Lukaku è uscito dolorante per il problema al quadricipite. L’Inter ha subito temuto il peggio, ma le condizioni dell’attaccante non sarebbero tanto gravi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il belga si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che non evidenziato alcune lesione. Lukaku potrebbe così essere convocato già per la partita di domani contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Romelusi è sottoposto questa mattina aglistrumentali dopo l’contro il Crotone Contro il Crotone, Romeluè uscito dolorante per il problema al quadricipite. L’ha subito temuto il peggio, ma le condizioni dell’attaccante non sarebbero tanto gravi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ilsi è sottoposto questa mattina aglistrumentali che non evidenziato alcune lesione.potrebbe così essere convocato già per la partita di domani contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

carlolaudisa : il sorpasso #Inter ha del clamoroso. Dal 2-2 al 6-2 col #Crotone. Con il tris di #Lautaro arriva l’ottava di fila… - gianpi36590925 : RT @GoalItalia: Conte può sorridere: escluse lesioni muscolari per Lukaku ?? - Paroladeltifoso : Inter, arrivano gli esiti dell’infortunio di Lukaku - interliveit : ??Nessuna lesione per #Lukaku: #Conte potrebbe convocarlo per #SampInter per poi mandarlo in panchina - RenatoMaisani : RT @GoalItalia: Conte può sorridere: escluse lesioni muscolari per Lukaku ?? -