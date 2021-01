La chitarra automatica che suona come nessun’altra

Leggi su wired

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La maggioranza dei chitarristi storcerà il naso, probabilmente, davanti alla Circle Guitar, che stravolge il rapporto tra mano e corde. Eppure c’è chi ne ha prenotata una perché lo strumento è in grado di «re qualcosa che ti fa pensare in modo diverso»,dice Ed O’Brien dei Radiohead. L’obiettivo di Anthony Dickens, inventore della speciale, era del resto spingere il segmento verso frontiere del suono inesplorate, così per riuscirci si è affidato a un sequencer motorizzato che permette di toccare i 250 battiti per minuto, generando suoni e ritmiche impossibili per la tradizionaleelettrica. Realizzata con il classico corpo in frassino e meccaniche ottenute tramite stampa 3D, conta su 128 fori per inserire il plettro e la possibilità di scegliere tra cinque modelli diversi e programmare quale ...