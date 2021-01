Governo, Renzi “Aspettiamo Conte al Senato” (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi tocca al premier decidere se ciò che abbiamo detto su vaccini, Mes, cantieri da sbloccare, scuola e cultura, è degno di nota oppure no” e nella conferenza stampa di fine anno “Conte ha risposto alle sollecitazioni di Italia viva, dicendo: ‘Ci vediamo in Parlamentò. Lo Aspettiamo al Senato, allora, che posso dire di più?”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Sulla possibilità di un Conte ter oppure un nuovo esecutivo, osserva: “Non so che formula prevarrà. So che questo è il tempo di mettere al centro l’interesse dell’Italia e degli italiani contro gli egoismi di parte. L’appello del presidente della Repubblica nel messaggio di fine anno perchè prevalgano le ragioni dei ‘costruttorì mi sembra saggio e illuminante”. Alla domanda ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi tocca al premier decidere se ciò che abbiamo detto su vaccini, Mes, cantieri da sbloccare, scuola e cultura, è degno di nota oppure no” e nella conferenza stampa di fine anno “ha risposto alle sollecitazioni di Italia viva, dicendo: ‘Ci vediamo in Parlamentò. Loal, allora, che posso dire di più?”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteo. Sulla possibilità di unter oppure un nuovo esecutivo, osserva: “Non so che formula prevarrà. So che questo è il tempo di mettere al centro l’interesse dell’Italia e degli italiani contro gli egoismi di parte. L’appello del presidente della Repubblica nel messaggio di fine anno perchè prevalgano le ragioni dei ‘costruttorì mi sembra saggio e illuminante”. Alla domanda ...

