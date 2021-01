Fibrosi cistica, sintomi, cause scatenanti e cura (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Fibrosi cistica è una condizione ereditaria che provoca gravi danni soprattutto ai polmoni e al sistema digestivo, ma talvolta anche ad altri organi. La malattia colpisce le cellule che producono il muco, il sudore e i succhi gastrici. Nelle persone senza la malattia queste sostanze sono di solito piuttosto fluide. In quelle con la Fibrosi un gene difettoso provoca un mutamento delle secrezioni, che appaiono spesse e appiccicose. La conseguenza è che invece di agire come lubrificanti, queste sostanze intasano i dotti e i meati destinati al loro passaggio, soprattutto nei polmoni e nel pancreas. La malattia di solito ha un andamento progressivo e richiede una terapia giornaliera, ma nonostante questo di solito le persone che ne sono affette sono in grado di attendere alle normali occupazioni, come andare al lavoro o a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 4 gennaio 2021) Laè una condizione ereditaria che provoca gravi danni soprattutto ai polmoni e al sistema digestivo, ma talvolta anche ad altri organi. La malattia colpisce le cellule che producono il muco, il sudore e i succhi gastrici. Nelle persone senza la malattia queste sostanze sono di solito piuttosto fluide. In quelle con laun gene difettoso provoca un mutamento delle secrezioni, che appaiono spesse e appiccicose. La conseguenza è che invece di agire come lubrificanti, queste sostanze intasano i dotti e i meati destinati al loro passaggio, soprattutto nei polmoni e nel pancreas. La malattia di solito ha un andamento progressivo e richiede una terapia giornaliera, ma nonostante questo di solito le persone che ne sono affette sono in grado di attendere alle normali occupazioni, come andare al lavoro o a ...

Advertising

saribus1 : RT @screnni: Vorrei dire a tutte le influencer ipocondriache che avere quella patologia significa per esempio guardare un film che parla di… - coly_rosa : RT @screnni: Vorrei dire a tutte le influencer ipocondriache che avere quella patologia significa per esempio guardare un film che parla di… - maicnagioia : RT @screnni: Vorrei dire a tutte le influencer ipocondriache che avere quella patologia significa per esempio guardare un film che parla di… - Wallee___ : RT @screnni: Vorrei dire a tutte le influencer ipocondriache che avere quella patologia significa per esempio guardare un film che parla di… - screnni : Vorrei dire a tutte le influencer ipocondriache che avere quella patologia significa per esempio guardare un film c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fibrosi cistica Fibrosi Cistica, Alessandro&Co: giovani pazienti raccontano paure e speranze La Repubblica Influenza, vaccinati 9 bimbi su 10

Dal mese di ottobre e sino al 31 dicembre 2020, grazie al nuovo accordo attuativo aziendale tra la Pediatria di Libera Scelta e l’Azienda Usl di Ferrara, si è raggiunto un importante traguardo nella c ...

Ferrara, bambini più protetti contro l’influenza: vaccinazioni record

Campagna di profilassi pediatrica: adesioni al 90 per cento. Nell’ambulatorio Caritas iniezioni a chi non ha assistenza ...

Dal mese di ottobre e sino al 31 dicembre 2020, grazie al nuovo accordo attuativo aziendale tra la Pediatria di Libera Scelta e l’Azienda Usl di Ferrara, si è raggiunto un importante traguardo nella c ...Campagna di profilassi pediatrica: adesioni al 90 per cento. Nell’ambulatorio Caritas iniezioni a chi non ha assistenza ...