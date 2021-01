Esultanza Ronaldo: cosa significa il gesto del portoghese in Juve-Udinese (Di lunedì 4 gennaio 2021) , con una dedica speciale verso la telecamera Minuto numero 31. Cristiano Ronaldo firma il vantaggio della Juve contro l’Udinese, rivolgendosi alla telecamera senza il tradizionale ‘Siuuu’ e compiendo un nuovo gesto per la sua Esultanza. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS VAI SU JuveNEWS24 Come riferito da La Gazzetta dello Sport, le lettere composte dalle dita di CR7 avrebbero formato una ‘G’ rivolta a Georgina, la sua compagna, in un messaggio romantico inviato dal campionato portoghese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) , con una dedica speciale verso la telecamera Minuto numero 31. Cristianofirma il vantaggio dellacontro l’, rivolgendosi alla telecamera senza il tradizionale ‘Siuuu’ e compiendo un nuovoper la sua. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS VAI SUNEWS24 Come riferito da La Gazzetta dello Sport, le lettere composte dalle dita di CR7 avrebbero formato una ‘G’ rivolta a Georgina, la sua compagna, in un messaggio romantico inviato dal campionato. Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Pinsoglio protagonista dalla panchina: è successo durante Juve-Udinese - - junews24com : Esultanza Ronaldo: cosa significa il gesto del portoghese in Juve-Udinese - - infoitsport : Cosa significa l’esultanza di Cristiano Ronaldo con la C e la J in Juventus-Udinese - chj1897com : L'esultanza di Cristiano Ronaldo: C + J ?? - fanpage : Una nuova esultanza per CR7 e la curiosità si accende: cosa vuol dire 'CJ'? #JuveUdinese -

Ultime Notizie dalla rete : Esultanza Ronaldo Cosa significa l’esultanza di Cristiano Ronaldo con la C e la J in Juventus-Udinese Sport Fanpage Esultanza Ronaldo: cosa significa il gesto del portoghese in Juve-Udinese

Esultanza Ronaldo: cosa significa il gesto del portoghese in Juve-Udinese, con una dedica speciale verso la telecamera ...

Pinsoglio protagonista dalla panchina: è successo durante Juve-Udinese

Pinsoglio protagonista dalla panchina: è successo durante Juve-Udinese, sfida della 15ª giornata di Serie A vinta per 4-1.

Esultanza Ronaldo: cosa significa il gesto del portoghese in Juve-Udinese, con una dedica speciale verso la telecamera ...Pinsoglio protagonista dalla panchina: è successo durante Juve-Udinese, sfida della 15ª giornata di Serie A vinta per 4-1.