Zaccagni, il Buon Anno è una meraviglia in rovesciata

Mattia Zaccagni sta dimostrando ancora una volta di essere un talento purissimo, seguito non soltanto dai club più importanti ma soprattutto pepita d'oro del Verona. Il gol che ha permesso all'Hellas di sbancare il "Picco" è stato un capolavoro: alla mezz'ora della ripresa un campanile di Faraoni dalla destra, una coordinazione perfetta di Zaccagni per una rovesciata da applausi. Il Buon Anno del Verona è una meraviglia.

