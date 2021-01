Calciomercato – Ex Milan: Saponara ad un passo dallo Spezia (Di domenica 3 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - L'ex centrocampista del Milan Riccardo Saponara è ad un passo dallo Spezia: lo riporta Sky Sport Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- L'ex centrocampista delRiccardoè ad un: lo riporta Sky Sport Pianeta

MatteoPedrosi : #Meité-#Krunic: prove di scambio. E #Nkoulou... - DiMarzio : #Calciomercato | La volontà del #Milan è chiara: #Krunic a gennaio non si muove - calciomercatoit : #Milan, ecco quando #Ibrahimovic tornerà in campo: e anche la #Svezia lo attende per #Euro2021 - PianetaMilan : #Calciomercato - Ex #Milan: #Saponara ad un passo dallo #Spezia - sportli26181512 : Milan: altre big su Kabak: Si allunga la lista delle pretendenti di Kabak. Secondo... -