Benevento-Milan, le formazioni ufficiali (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Milan vuole riprendersi la vetta della Serie A e rispondere all‘Inter. Di fronte però avrà il suo passato, quel Pippo Inzaghi che lo ha fatto grande gli anni scorsi. Queste le formazioni ufficiali: Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Gori, Foulon, Pastina, Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Di Serio, Moncini, Sau. All. Inzaghi Milan: (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disposizione: A. Donnarumma, T?t?ru?anu, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Castillejo, Frigerio, Hauge, Kruni?, Colombo, Maldini. All. Pioli Foto: Twitter Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilvuole riprendersi la vetta della Serie A e rispondere all‘Inter. Di fronte però avrà il suo passato, quel Pippo Inzaghi che lo ha fatto grande gli anni scorsi. Queste le(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Gori, Foulon, Pastina, Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Di Serio, Moncini, Sau. All. Inzaghi: (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disposizione: A. Donnarumma, T?t?ru?anu, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Castillejo, Frigerio, Hauge, Kruni?, Colombo, Maldini. All. Pioli Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Milan, #Castillejo sulla via del recupero in vista del #Benevento - AntoVitiello : Partitella con la Primavera nell'ultimo allenamento dell'anno. Terapie per #Ibrahimovic. Il #Milan prova a recupera… - Anto__rus : Benevento-Milan sarà sempre una partita speciale. - zazoomblog : Milan primo per gol nella prima mezz’ora. Il Benevento… - Serie A News - #Milan #primo #nella #prima #mezz’ora. - Gazzetta_it : Benevento-Milan: formazioni ufficiali, cronaca e dove vederla | La Diretta -