Anticipazioni Il paradiso delle signore lunedì 4 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 3 gennaio 2021)– Una sorpresa per Gabriella: Gabriella trova per puro caso una lettera che gli avrebbe scritto Salvatore ma che non ha mai trovato il coraggio di farle recapitare. Le parole scritte su quel pezzo di carta le consentono di guardare la situazione da un altro punto di vista. L'articolo News Programmi Tv.