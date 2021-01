Zaniolo padre, la zia della ex incinta: «L’ha cacciata di casa ed è sparito, situazione disumana» (Di sabato 2 gennaio 2021) Nell’occhio del gossip ormai da settimane, il nome di Nicolò Zaniolo continua a campeggiare tra siti e giornali, specie nella sua nuova ‘veste’ di padre. Un susseguirsi di notizie precipitoso quello sul 21enne toscano cresciuto a La Spezia e oggi centrocampista della Roma. La rottura con la fidanzata storica Sara Scaperrotta, l’amore dichiarato per Madalina Ghenea, poi l’annuncio della gravidanza dell’ex fidanzata. Quindi la dichiarazione di farsi carico di ogni responsabilità nonostante la fine della storia. Almeno stando al calciatore. Tutt’altra storia, invece, quella riferita dalla zia della Scaperrotta a Giornalettismo e riportata da Gossipetv.com. Leggi anche >> Nicolò Zaniolo, l’ex fidanzata Sara è incinta: «Mi assumerò da ... Leggi su urbanpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Nell’occhio del gossip ormai da settimane, il nome di Nicolòcontinua a campeggiare tra siti e giornali, specie nella sua nuova ‘veste’ di. Un susseguirsi di notizie precipitoso quello sul 21enne toscano cresciuto a La Spezia e oggi centrocampistaRoma. La rottura con la fidanzata storica Sara Scaperrotta, l’amore dichiarato per Madalina Ghenea, poi l’annunciogravidanza dell’ex fidanzata. Quindi la dichiarazione di farsi carico di ogni responsabilità nonostante la finestoria. Almeno stando al calciatore. Tutt’altra storia, invece, quella riferita dalla ziaScaperrotta a Giornalettismo e riportata da Gossipetv.com. Leggi anche >> Nicolò, l’ex fidanzata Sara è: «Mi assumerò da ...

Andronikos66 : RT @Tasc_abile: Anche se so cazzi sua parlo da padre de 2 maschi. #Zaniolo: 1.) a 20 anni non puoi mette incinta una inconsapevolmente, sei… - Cede66De : Ghenea la donna che tutte le madri dei calciatori ventenni famosi vorrebbero accanto al proprio figlio che sta x di… - Notiziedi_it : Roma, Zaniolo sempre in copertina: «Farò il padre, anche se la storia è finita» - Emiliangiolo : @cerucrazia Non lo so, sicuramente mi sento di dire che Zaniolo difficilmente sarà il padre dell’anno - pcol_verona : #Zaniolo: da padre mi assumerò le mie responsabilità. Posso ridere a crepapelle? -