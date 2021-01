(Di sabato 2 gennaio 2021)- Ecco il video servizio con le riprese realizzate tra il giorno di San Silvestro e il2021 in Ortigia e sulle strade usualmente più trafficate del capoluogo aretuseo. La città ...

LaGazzettaSR : #Siracusa, le immagini del lockdown di Capodanno. 'Zona rossa' fino all'Epifania (allentamento il 4) -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa immagini

La Gazzetta Siracusana

C’è un antico canto popolare che unisce idealmente i tre murales sorti su altrettanti muri di Camporeale: un canto di quelli che pochi vecchi ripetono a fior di labbra; pressoché dimenticato, parla d’ ...La Ong spagnola Open Arms ha tratto in salvo la notte di Capodanno 169 migranti, per la maggior parte di origine eritrea, in acque internazionali nel ...