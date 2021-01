Parma-Torino | i convocati da Giampaolo | Baselli al rientro dopo 10 mesi

Leggi su sportface

(Di sabato 2 gennaio 2021) La lista dei giocatorida Marcoper, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani pomeriggio. Da segnalare ildi Daniele, out dallo scorso febbraio in seguito alla rottura del legamento crociato. Nell’elenco ci sono Bonazzoli e Murru, out invece Millico e Ansaldi. Di seguito la lista dei: Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, SiriguDifensori: Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo e VojvodaCentrocampisti:, Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, SegreAttaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Verdi, Zaza SportFace.