LIVE – Italia, i vaccinati aggiornati oggi sabato 2 gennaio: dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA (Di sabato 2 gennaio 2021) I numeri aggiornati delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 2 gennaio. Il Governo Nazionale ogni giorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazione regione per regione. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulle dosi consegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e le dosi consegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in tutta Europa. TOTALE vaccinati A oggi IN Italia: 45.667 Di seguito i numeri per ogni regione d’Italia aggiornati sino ad ... Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Idelle vaccinazioni contro il Covid-19 innella giornata di. Il Governo Nazionalegiorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazioneper. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulleconsegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e leconsegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in tutta Europa. TOTALEIN: 45.667 Di seguito iperd’sino ad ...

RadioItalia : Quanto amore c'è nelle canzoni di @IlVeroUltimo ! Riviviamo insieme le emozioni del suo concerto a RADIO ITALIA LIV… - fanpage : Nuova scossa di #terremoto a Verona, stavolta di magnitudo più ampia - fanpage : #Terremoto a Zagabria, un'energia quattro volte superiore al sisma di Amatrice - Emergenza24 : [02.01-09:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - a70199617 : #Allarme dosi Coronavirus, ultime notizie: l'allarme di BioNTech, 'da non soli non copriamo la domanda'. 45mila vac… -