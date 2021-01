Doctor Who 13: nuova stagione nel 2021, John Bishop sarà un companion (Di venerdì 1 gennaio 2021) La BBC ha annunciato che Doctor Who 13 è in uscita nel 2021, con l'aggiunta di John Bishop al cast fisso della tredicesima stagione. La BBC ha annunciato che Doctor Who 13 è in uscita nel 2021, con l'aggiunta di John Bishop al cast fisso. Questo è avvenuto subito dopo la messa in onda del consueto speciale di Capodanno, che si conclude con la scritta "Il Dottore ritornerà". Subito dopo è arrivato un breve filmato dove un uomo parla con un misterioso interlocutore, di spalle, alludendo cripticamente alla serie. Alla fine questi si gira, e scopriamo che è Bishop, noto comico, attore ed ex-calciatore britannico, con una didascalia che conferma il suo ingresso nello show e l'anno 2021 come data di esordio ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 gennaio 2021) La BBC ha annunciato cheWho 13 è in uscita nel, con l'aggiunta dial cast fisso della tredicesima. La BBC ha annunciato cheWho 13 è in uscita nel, con l'aggiunta dial cast fisso. Questo è avvenuto subito dopo la messa in onda del consueto speciale di Capodanno, che si conclude con la scritta "Il Dottore ritornerà". Subito dopo è arrivato un breve filmato dove un uomo parla con un misterioso interlocutore, di spalle, alludendo cripticamente alla serie. Alla fine questi si gira, e scopriamo che è, noto comico, attore ed ex-calciatore britannico, con una didascalia che conferma il suo ingresso nello show e l'annocome data di esordio ...

aoutlentilles : mannaggia al male gli spoiler di doctor who in tl - racnarok_ : Non vedo l'ora di guardare lo speciale di Doctor Who ???? - spearbinslight : Comunque domani mi consegnano il dvd di doctor who quindi domani lo guardo e piango perchè è uno dei miei speciali preferiti - cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Who 13: nuova stagione nel 2021, John Bishop sarà un companion - PippoPacco : RT @Veronic39729601: #DoctorWho Eccomi qui per ricordare a tutti qual è la puntata migliore di Doctor Who -

Ultime Notizie dalla rete : Doctor Who Ecco lo speciale di Natale 2020 di Doctor Who TVSerial.it Doctor Who 13: nuova stagione nel 2021, John Bishop sarà un companion

La BBC ha annunciato che Doctor Who 13 è in uscita nel 2021, con l'aggiunta di John Bishop al cast fisso della tredicesima stagione. La BBC ha annunciato che Doctor Who 13 è in uscita nel 2021, con l' ...

MF Doom, morto il rapper con la maschera del villain Dottor Destino

La moglie Jasmine ha dato la notizia su Instagram e Facebook l’ultimo giorno del 2020, giovedì 31 dicembre, senza tuttavia spiegare luogo e cause della morte ...

La BBC ha annunciato che Doctor Who 13 è in uscita nel 2021, con l'aggiunta di John Bishop al cast fisso della tredicesima stagione. La BBC ha annunciato che Doctor Who 13 è in uscita nel 2021, con l' ...La moglie Jasmine ha dato la notizia su Instagram e Facebook l’ultimo giorno del 2020, giovedì 31 dicembre, senza tuttavia spiegare luogo e cause della morte ...