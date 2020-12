Norvegia | enorme voragine risucchia le case | il video della frana che ha travolto Gjerdrum

(Di giovedì 31 dicembre 2020), un paese a 25 chilometri a nord-est di Oslo, in, è statoda una. E a causa delle condizioni instabili del terreno, un’si è aperta proprio sotto le, facendole precipitare. Più di 20 persone risultano disperse, dieci quelle ferite e 500 quelle evacuate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una frana ha travolto il villaggio norvegese di Gjerdrum, a circa 25 km a nord della capitale Oslo, distruggendo diverse abitazioni. Nove persone sono rimaste ferite mentre altre 700 sono state evacua ...Frana in Norvegia, tante persone evacuate in seguito ad uno smottamento importante che ha causato non pochi problemi. Diversi i dispersi.