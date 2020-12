Coprifuoco anche dopo il 6 gennaio Ristoranti e bar chiusi alle 18

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 31 dicembre 2020) “e bar18,piscine, palestre, cinema, teatri, stadi”: è questo lo scenario che tratteggia il ministro Roberto Speranza, il quale al Corriere della Sera ha dichiarato che “ilresteràil 6”. “Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure enoi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti”.la Befana, l’Italia tornerà a colorarsi di rosso, giallo e arancione. L’obiettivo primario è il ritorno in classe, ma non basta l’arrivo delle prime dosi di vaccino a far cantare vittoria. “Finché i vaccini non produrranno un impatto epidemiologico sulla popolazione, l’unica cosa che funziona sono le misure restrittive. L’indice Rt dà ...