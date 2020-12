Auguri di Buon Anno | le frasi più belle e originali da inviare su Whatsapp

Leggi su sologossip

(Di giovedì 31 dicembre 2020) alle persone che ami. Non sarà un Capodnormale, quello che sta per arrivare. Come per il Natale, anche per l’ultima notte dell’ci sardelle regole da rispettare, con lo scopo di evitare la diffusione del Covid. E, proprio per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.