Vaccino, Conte fa lo spiritoso: «È una punturina». Ma le supercazzole su razzia di fiale e No vax sono peggio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Conte sul Vaccino fa lo spiritoso. E provando a sfoderare la carta “simpatia”, sorvolando su polemiche europee e caos No vax, nella conferenza di fine anno a un cronista chiede: «Lei lo farà il Vaccino? Chiariamo che è una punturina non dolorosa»… Ma ci vuole ben altro che una battutina per esorcizzare le paure degli italiani. Chiarire i loro dubbi. E convincere tutti, sia favorevoli che contrari all’immunizzazione vaccinale, che quanto accaduto fin qui tra bugie cinesi, sgambetti di Berlino, e caos da Dpcm, che tutto va bene. Ironizzare non basta. Specie se, come ha fatto il premier a stretto giro dalla battutina di fine anno, nel campo delle recriminazioni entrano arogmenti come la patente di immunità. La discussione in corso sulla vaccinazione obbligatoria anche per i dissidenti. La guardia da ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020)sulfa lo. E provando a sfoderare la carta “simpatia”, sorvolando su polemiche europee e caos No vax, nella conferenza di fine anno a un cronista chiede: «Lei lo farà il? Chiariamo che è unanon dolorosa»… Ma ci vuole ben altro che una battutina per esorcizzare le paure degli italiani. Chiarire i loro dubbi. E convincere tutti, sia favorevoli che contrari all’immunizzazione vaccinale, che quanto accaduto fin qui tra bugie cinesi, sgambetti di Berlino, e caos da Dpcm, che tutto va bene. Ironizzare non basta. Specie se, come ha fatto il premier a stretto giro dalla battutina di fine anno, nel campo delle recriminazioni entrano arogmenti come la patente di immunità. La discussione in corso sulla vaccinazione obbligatoria anche per i dissidenti. La guardia da ...

TgLa7 : #Vaccino: Conte, escludiamo obbligatorieta' - Agenzia_Ansa : La conferenza stampa di fine anno di Conte: 'Accelerare la verifica, no ultimatum. Ok finale al #Recovery a febbrai… - fanpage : 'Il #vaccinoCovid non sarà obbligatorio', arriva la conferma del Premier Conte in #conferenzastampa - scoppetta87 : RT @TgLa7: #Vaccino: Conte, escludiamo obbligatorieta' - NadiaAm93073906 : RT @marcotravaglio: A furia di sentirlo ripetere a reti ed edicole unificate, pensavamo che in Italia il vaccino non sarebbe arrivato per c… -