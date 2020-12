Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 08:10 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale mercoledì 30 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio un terremoto di magnitudo 6.0 4 in Croazia distrutto il centro di Petrini a una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria Setti morti accertati decine i feriti la città chiede aiuto la solidarietà dell’Italia nella parte di matrella è con te che assicurata aiuti firma ha fatto tremare anche l’Italia lungo la costa Adriatica da Trieste a l’Abruzzo anche la provincia di Verona ha vissuto tre scosse di terremoto l’ultimo magnitudo 4.4 arrivano oggi in Italia le oltre 470 mila dosi del vaccino PSY slitta Ok del siero astrazeneca il vicedirettore esecutivo dell’agenzia Europea del farmaco non spiega non hanno ancora fatto domanda e servono altri dati sulla qualità del vaccino la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annuncia che l’Unione Europea ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)dailynews radiogiornale mercoledì 30 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio un terremoto di magnitudo 6.0 4 in Croazia distrutto il centro di Petrini a una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria Setti morti accertati decine i feriti la città chiede aiuto la solidarietà dell’Italia nella parte di matrella è con te che assicurata aiuti firma ha fatto tremare anche l’Italia lungo la costa Adriatica da Trieste a l’Abruzzo anche la provincia di Verona ha vissuto tre scosse di terremoto l’ultimo magnitudo 4.4 arrivano oggi in Italia le oltre 470 mila dosi del vaccino PSY slitta Ok del siero astrazeneca il vicedirettore esecutivo dell’agenzia Europea del farmaco non spiega non hanno ancora fatto domanda e servono altri dati sulla qualità del vaccino la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annuncia che l’Unione Europea ...

