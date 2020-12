Forrest Gump, Italia 1/ "Una suggestiva parabola che parla di un uomo puro" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Forrest Gump in onda oggi, 30 dicembre, su Italia 1 dalle 21.20. Diretto da Robert Zemeckis nel 1994 ha per protagonista Tom Hanks. Streaming online Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020)in onda oggi, 30 dicembre, su1 dalle 21.20. Diretto da Robert Zemeckis nel 1994 ha per protagonista Tom Hanks. Streaming online

barbabronzea : Stasera in tv c’è Forrest Gump, se qualcuno (ma non penso) non l’avesse mai visto lo recuperi in fretta. Perchè “av… - tomsouis : non ho mai visto Forrest gump secondo voi devo cogliere l'occasione dato che lo danno stasera in tv? - BlondeGirl__96 : RT @Martola__: stasera c’è forrest gump su italia 1, film visto 26293783 volte che sembra finire in 8 punti differenti ma che poi non finis… - infoitcultura : Avete mai visto il fratello di Tom Hanks? Si somigliano così tanto che l’ha sostituito in una scena cruciale di For… - infoitcultura : Forrest Gump, 7 curiosità che forse non conoscevi sul film -