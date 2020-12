Calabria, Tallini torna in Consiglio regionale: «Disprezzo la ‘ndrangheta, contro di me accuse superficiali» – Il video (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Domenico Tallini, ex presidente del Consiglio regionale della Calabria che si era dimesso dopo essere finito agli arresti domiciliari decisi a seguito dell’operazione Farmabusiness, è rientrato in Consiglio regionale da semplice consigliere. L’assemblea, nell’ultima riunione dell’anno convocata il 29 dicembre per approvare il bilancio, ha infatti preso atto della sentenza del Tribunale del Riesame, che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti. Tallini era indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio, e in aula ha dichiarato: Non è facile prendere la parola dopo le tristi vicende che mi hanno riguardato. Una vicenda surreale, un brutto incubo, una sorta di film dell’orrore che non auguro a nessuno, nato da ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Domenico, ex presidente deldellache si era dimesso dopo essere finito agli arresti domiciliari decisi a seguito dell’operazione Farmabusiness, è rientrato inda semplice consigliere. L’assemblea, nell’ultima riunione dell’anno convocata il 29 dicembre per approvare il bilancio, ha infatti preso atto della sentenza del Tribunale del Riesame, che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti.era indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio, e in aula ha dichiarato: Non è facile prendere la parola dopo le tristi vicende che mi hanno riguardato. Una vicenda surreale, un brutto incubo, una sorta di film dell’orrore che non auguro a nessuno, nato da ...

