Vaccine-Day Ue: Ceccardi contro privilegi per la Germania della cancelliera Merkel (Di martedì 29 dicembre 2020) Stando a quanto riportato la Germania nel corso del V-Day avrebbe già ricevuto 151 mila dosi, mentre la quota stabilita dal piano ammonterebbe a 11 mila unità; inoltre, come confermato dal ministero della Salute tedesco, è stato fatto un accordo bilaterale con BionTech-Pfizer per l'acquisto di ulteriori 30 milioni di dosi, afferma l'europarlamentare leghista Leggi su firenzepost (Di martedì 29 dicembre 2020) Stando a quanto riportato lanel corso del V-Day avrebbe già ricevuto 151 mila dosi, mentre la quota stabilita dal piano ammonterebbe a 11 mila unità; inoltre, come confermato dal ministeroSalute tedesco, è stato fatto un accordo bilaterale con BionTech-Pfizer per l'acquisto di ulteriori 30 milioni di dosi, afferma l'europarlamentare leghista

È notizia recente che la Germania abbia acquistato trenta milioni di dosi aggiuntive del vaccino Pfizer-BionTech, in negoziazione separata bilaterale con la casa farmaceutica (che ha siti ...

V-Day: prime dosi di vaccino per gli operatori sanitari dell'INI Città Bianca

Somministrati i primi vaccini agli operatori sanitari della struttura. E’ una data da ricordare per il territorio ma anche nella lunga storia del gruppo sanitario ...

È notizia recente che la Germania abbia acquistato trenta milioni di dosi aggiuntive del vaccino Pfizer-BionTech, in negoziazione separata bilaterale con la casa farmaceutica (che ha siti ...