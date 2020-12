Una Commissione sui diritti umani che parla di “razza” parte male (Di martedì 29 dicembre 2020) Grazie al post di Lia Quartapelle su “Come funzionerà in Italia la Commissione per la promozione dei diritti umani”, sono andato a rileggermi la risoluzione dell’Assemblea Generale 48/134 del 20 dicembre 1993 e a studiare la proposta di legge che, secondo gli auspici di molti, all’inizio del 2021 dovrebbe esser discussa dalla Camera. Premetto che io stesso, nella XVI Legislatura, avevo concorso alla stesura di una norma che istituisse un organismo indipendente per la tutela dei diritti umani, ma tanto allora quanto oggi resto convinto che il compromesso prodotto dal confronto tra Deputati e Senatori non sia all’altezza del compito né, temo, in linea con le raccomandazioni delle Nazioni unite. Partiamo da queste ultime. La risoluzione dell’ONU del 1993 veniva adottata a seguito di una serie di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Grazie al post di Lia Quartapelle su “Come funzionerà in Italia laper la promozione dei”, sono andato a rileggermi la risoluzione dell’Assemblea Generale 48/134 del 20 dicembre 1993 e a studiare la proposta di legge che, secondo gli auspici di molti, all’inizio del 2021 dovrebbe esser discussa dalla Camera. Premetto che io stesso, nella XVI Legislatura, avevo concorso alla stesura di una norma che istituisse un organismo indipendente per la tutela dei, ma tanto allora quanto oggi resto convinto che il compromesso prodotto dal confronto tra Deputati e Senatori non sia all’altezza del compito né, temo, in linea con le raccomandazioni delle Nazioni unite. Partiamo da queste ultime. La risoluzione dell’ONU del 1993 veniva adottata a seguito di una serie di ...

