Sci di Fondo, Federico Pellegrino: “Sono molto motivato per questo Tour de Ski, arriverò sicuramente almeno fino alla seconda sprint in Val di Fiemme” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Tour de Ski 2021 è ormai prossimo alla partenza che avverrà tra tre giorni, ovvero il 1° gennaio 2021. La durissima competizione di Sci di Fondo si concluderà, poi, il 10 di gennaio e comprenderà appena due giorni di riposo. L’Italia ripone grandi speranze su Federico Pellegrino, l’azzurro di riferimento per quanto concerne le sprint. Stamattina Pellegrino ha parlato proprio del Tour de Ski ai microfoni della FISI. Queste le sue parole: “La prima parte della stagione è andata bene – dice il poliziotto di Nus – per cui mi presento al cancelletto di partenza con una certa dose di ottimismo e cominciare il Tour de Ski con una sprint in pattinato è particolarmente motivante. Da una paio d’anni la Fis ha pure inserito ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilde Ski 2021 è ormai prossimopartenza che avverrà tra tre giorni, ovvero il 1° gennaio 2021. La durissima competizione di Sci disi concluderà, poi, il 10 di gennaio e comprenderà appena due giorni di riposo. L’Italia ripone grandi speranze su, l’azzurro di riferimento per quanto concerne le. Stamattinaha parlato proprio delde Ski ai microfoni della FISI. Queste le sue parole: “La prima parte della stagione è andata bene – dice il poliziotto di Nus – per cui mi presento al cancelletto di partenza con una certa dose di ottimismo e cominciare ilde Ski con unain pattinato è particolarmente motivante. Da una paio d’anni la Fis ha pure inserito ...

fedeinthesky : Mio padre così preso bene da questa lieve nevicata che si è appena ordinato l'attrezzo per simulare lo sci di fondo in casa. - FondoItalia : Fondo - Le parole di Pellegrino e De Fabiani alla vigilia del Tour de Ski - CaprettoPaul : @_saramela Camminare? Ma scusa abiti a Cagliari e non fai sci di fondo? Boh... - NEROaMETAno : RT @sbonaccini: @NeffaNeruda Ho appena ricevuto maestri di sci e destinato un milione di euro a fondo perduto di risorse regione. E chiesto… - lukealb : Cognetti: 'In montagna c’è una monocoltura dominante, quella dello sci da pista. Bisogna diversificare. Ad esempio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Fondo Sci di fondo, è il momento di iniziare. Ecco i consigli per farlo Montagna.tv Briko Vulcano RB LVF FIS 6.8: il nuovo casco da sci in Limited Edition creato con Lindsey Vonn

Si chiama Briko Vulcano RB LVF FIS 6.8 ed è il nuovo casco da sci in Limited Edition creato dal marchio italiano con Lindsey Vonn.

Gabriele Benedetto: ecco la nuova Telepass che nel 2021 andrà in Europa

Nonostante la pandemia, il 2020 è stato un anno straordinario per Telepass. Il CEO Gabriele Benedetto traccia un bilancio che diventa un outlook 2021: dalle polizze personalizzate alle acquisizioni in ...

Si chiama Briko Vulcano RB LVF FIS 6.8 ed è il nuovo casco da sci in Limited Edition creato dal marchio italiano con Lindsey Vonn.Nonostante la pandemia, il 2020 è stato un anno straordinario per Telepass. Il CEO Gabriele Benedetto traccia un bilancio che diventa un outlook 2021: dalle polizze personalizzate alle acquisizioni in ...