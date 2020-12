Riapertura scuole, “50% è elemento fisso”: circolare Gabinetto Interno con le indicazioni per i Prefetti (Di martedì 29 dicembre 2020) È stata inviata ai Prefetti la circolare del capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, che fornisce alcune indicazioni in merito all'applicazione dell'ordinanza del 24 dicembre scorso del ministro della Salute che ha stabilito, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 l'attività didattica in presenza, con riguardo alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, al 50% degli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) È stata inviata ailadel capo didel ministero dell', Bruno Frattasi, che fornisce alcunein merito all'applicazione dell'ordinanza del 24 dicembre scorso del ministro della Salute che ha stabilito, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 l'attività didattica in presenza, con riguardo alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, al 50% degli studenti. L'articolo .

