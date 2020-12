Koeman: “Risultato ingiusto, l’assenza di Messi non può essere una scusa. Abbiamo avuto tante chance per segnare” (Di martedì 29 dicembre 2020) Ronaldo Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato così in conferenza stampa dopo il pareggio interno contro l’Eibar:“Non ci siamo cercati abbastanza tra le linee e Braithwaite lo Abbiamo servito pochissimo, ma di opportunità per segnare ne Abbiamo avute.Messi? Non voglio usare la sua assenza come scusa per questo Risultato, ma è anche vero che Abbiamo giocato con tanti giovani fin dal primo minuto: Lionel è sempre in grado di fare la differenza e lo ha ampiamente dimostrato nel corso degli anni. E’ un pareggio duro da digerire, come Abbiamo fatto a non vincere?Abbiamo fallito un calcio di rigore e preso gol nell’unica vera opportunità concessa ai nostri avversari. Ci sono state tante occasioni ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Ronaldo, allenatore del Barcellona, ha parlato così in conferenza stampa dopo il pareggio interno contro l’Eibar:“Non ci siamo cercati abbastanza tra le linee e Braithwaite loservito pochissimo, ma di opportunità perneavute.? Non voglio usare la sua assenza comeper questo, ma è anche vero chegiocato con tanti giovani fin dal primo minuto: Lionel è sempre in grado di fare la differenza e lo ha ampiamente dimostrato nel corso degli anni. E’ un pareggio duro da digerire, comefatto a non vincere?fallito un calcio di rigore e preso gol nell’unica vera opportunità concessa ai nostri avversari. Ci sono stateoccasioni ...

Si risolleva Mikel Arteta: il suo Arsenal conquista la seconda vittoria consecutiva lasciandosi alle spalle la zona calda della classifica. Vincono 1-0 i Gunners sul campo del Brighton, e danno ...

Barcellona-Eibar 1-1, Koeman: “Come abbiamo fatto a non vincere?”

Il Barcellona di Ronald Koeman non ha superato l'opposizione orgogliosa dell'Eibar, nel corso della sedicesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. Koeman ha commentato l'andamento della disputa ne ...

