Valentina Autiero pronta a tutto | Ritorno atteso a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ tempo di grandi cambiamenti per, la quale èpur di prendersi la sua rivincita, dentro e fuori. Dopo molte settimane di assenza dallo studio di, la dama di Anzio potrebbe davvero esserea tornare per iniziare il nuovo anno all’insegna dell’amore.sembra aver trovato un nuovo equilibrio e sembra essereper trovare la felicità che, fino ad oggi, le è stata negata, soprat. Dopo sei anni di permanenza al trono over, la dama di Anzio è tra le presenze più longeve e amate del talk show di Maria De ...